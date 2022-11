Al rato van a sacar que en lugar de usar licuadoras hay que usar molcajetes y en lugar de focos, hay que usar velas, para ahorrar», escribió un usuario.

«Yo tuve la lavadora descompuesta como dos meses y me llegó más de luz», «Ya casi nos dicen paguen luz pero no la usen», «Ya no sé si es chiste, anécdota o madres. Me dejaron sin palabras», fueron otros de los comentarios que se pudieron leer.

¿Cómo se puede ahorrar energía según la CFE?

En diferentes publicaciones, la Comisión ha ofrecido otros tips a las personas que podrían ayudarles a disminuir el consumo de energía, como por ejemplo:

Colgar la ropa cuando salga de la lavadora en el baño para que el vapor ayude a eliminar arrugas.

Verificar que la superficie de la plancha esté limpia y lisa.

Planchar en sesiones concentradas.

Rociar la ropa con agua para eliminar las arrugas con mayor rapidez.

Con información de El Imparcial