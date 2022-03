México.-La periodista Carmen Aristegui aseguró que México “no merece ser envenenado” en respuesta al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quien este martes volvió a arremeter contra la comunicadora al asegurar que “está en su contra”.

Durante la conferencia mañanera de este 22 de febrero, López Obrador dijo que no es cierto que Carmen Aristegui no esté a favor ni en contra suya, como ella lo afirmó, por lo que -sostuvo- está en su contra.

“Y también decirle a Carmen Aristegui que no es cierto de que ella no está ni a favor ni en contra mía. No es cierto, está en contra mía”, aseveró el jefe del Ejecutivo federal desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

AMLO enfatizó que no habría problema si ella estuviera en contra suya si él no fuera parte de un movimiento de millones de mexicanos que buscan la transformación del país.

“Y no habría problema que estuviese en contra mía si yo no formara parte de un movimiento de millones de mexicanos que queremos llevar a cabo una transformación en el país. Ora sí que no es conmigo, es con un movimiento transformador, si ella no cree en eso, es otra cosa pero nosotros sí creemos en eso, luchamos por eso y defendemos esa causa (…) Entonces que también entienda que no es un asunto personal, ella tiene un pensamiento y está sin duda, alineada al bloque conservador”, dijo.

La respuesta de la comunicadora llegó minutos después y desde los micrófonos de su programa radiofónico en Grupo Radio Centro, la periodista aseguró que México “no merece ser envenenado” al tiempo que lamentó el uso de recursos públicos para atacar a los trabajadores de los medios de comunicación.

» (…) Yo mencioné, he mencionado y vuelvo a mencionar: yo no estoy ni a favor ni en contra del presidente. Mi propósito aquí es informarle y tener las perspectivas más amplias posibles, y ya cada quién tendrá una opinión sobre lo que aquí sucede en materia periodística, analítica y de comunicación (…). Pero que el presidente de la República, siga utilizando todos los recursos públicos: las instalaciones, su tiempo, la energía, el micrófono, son recursos públicos; para un proceso de esta naturaleza que tiene como propósito colocar a una parte de la población en contra de ciertos periodistas o de ciertos medios o diferentes figuras por diferentes razones, es un tema que tenemos que analizar”, resaltó.

Al destacar lo dicho por el presidente de que no habría problema que estuviera en su contra ‘si él no fuera parte de un movimiento de millones de mexicanos’, la periodista enfatizó: “qué barbaridad presidente, qué manera de plantear las cosas”, destacó.

Carmen Aristegui resaltó que lo que es necesario seguir revisando lo que significa “el uso de la principal investidura del país en materia de representación política y lo que está haciendo el presidente de la República con este tema, con su fuerza, con su poder, con su mandato, con los recursos de todos nosotros al final de cuentas y colocando un discurso confrontativo, un discurso que pretende y logra dividir, enconar (…) Este país no merece ser envenenado, ya de por sí tenemos mucho veneno histórico, un veneno que queda ahí con los muchísimos agravios que existen en este país de todo tipo y deliberadamente seguir enconando a la población y en este caso utilizar a algunos medios y a algunos periodistas, en este caso, me incluye en su lista el presidente de la República con este propósito, es francamente lamentable”, apuntó.

“(…) ¿Qué está queriendo decir el presidente: que yo estoy en contra de millones de mexicanos o que millones de mexicanos estén en mi contra?”, señaló la periodista.

La periodista resaltó: “Presidente, sí creo y deseo que este país tenga una transformación profunda en materia de justicia, en materia de democracia, en materia de libre expresión, por supuesto una mejor economía, por supuesto abatir la pobreza, desde luego que creo y deseo que este país logre con el concurso de todos nosotros, que esta realidad se cambie y para eso se requiere un presidente que esté a la altura de su mandato. Así es que vuelvo a decir: no estoy a favor ni en contra del presidente como un propósito político. Estoy a favor de una transformación que este país requiere, que este país necesita. Este país ha trabajado por décadas para lograr medianamente lo que tiene, que por cierto hay que defender”.

“Y plantear que una periodista está en contra del presidente que a su vez forma parte de un movimiento de millones pues es casi que plantear que la periodista, la persona, la ciudadana, está en contra de millones de personas. Está usted muy equivocado presidente, estoy a favor totalmente de lo que esta sociedad ha logrado con batallas de muchos y de muchas a lo largo de la historia. No se equivoque presidente, su mandato es clarísimo, su responsabilidad es enorme, ojalá esté a la altura de este desafío”, finalizó Aristegui Flores de manera contundente.

