El programa de Pensión del Bienestar para Adultos Mayores en México es una iniciativa del Gobierno Federal que proporciona apoyo económico a personas mayores de 65 años.

Justo en el próximo mes de noviembre se realizará el último pago bimestral del año, correspondiente al periodo noviembre-diciembre, el cual mantendrá el monto de 6,000 pesos por beneficiario.

¿Cuándo es el próximo pago de Bienestar Adultos Mayores 2024?

El depósito de la pensión se llevará a cabo de manera escalonada según la primera letra del apellido paterno del beneficiario. El siguiente calendario propuesto sigue la línea de publicación histórica, que divide los pagos por apellidos.

4 de noviembre: Apellidos con la letra A

5 de noviembre: Letra B

6 de noviembre: Letra C

8 de noviembre: Letras D, E y F

11 al 12 de noviembre: Letra G

13 de noviembre: Letras H, I, J y K

14 de noviembre: Letra L

15 y 18 de noviembre: Letra M

19 de noviembre: Letras N, Ñ, O, P y Q

20 y 21 de noviembre: Letra R

22 de noviembre: Letra S

25 de noviembre: Letra T

26 de noviembre: Letras U, V, W, X, Y y Z

Así es como los beneficiarios, que reciben el apoyo por depósito bancario, podrán disponer del dinero desde los primeros días de noviembre y hasta después de la segunda quincena del mismo mes.

Aumento en la Pensión del Bienestar para 2025

¿Este será el último pago con el monto vigente de 6,000 pesos? Todavía no está confirmado, pero varios ya esperan un incremento para 2025, con el objetivo de que la pensión supere los niveles de inflación. La nueva administración dirigida por la primera mujer presidenta, Claudia Sheinbaum, ha anticipado que el aumento estará alineado con los ajustes económicos del próximo año, garantizando que los beneficiarios reciban un monto mayor .

Desde 2021, la Pensión del Bienestar ha visto incrementos anuales del 25 por ciento. Este ritmo ha modificado los montos de la siguiente forma:

Julio a diciembre 2021: 3 mil 100 pesos

2022: 3 mil 850 pesos

2023: 4 mil 800 pesos

2024: 6 mil 000 pesos

Bajo la administración de Sheinbaum, si se mantiene este esquema de incrementos, los beneficiarios podrían recibir hasta 7 mil 500 pesos bimestrales en 2025. Sin embargo, este aumento está sujeto a la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para ese año.

He platicado con varios beneficiarios de la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores en México y la conclusión de esas charlas es que dicho apoyo contribuye a su bienestar cada 2 meses, pues para la mayoría es dinero que de otra forma no podrían obtener. “Yo pago una parte de mi renta con ese dinero, y con lo que me ahorro ahí, lo uso para mi despensa”, me dijo Doña Sonia, vendedora de Avon. Doña Irma, la señora de la tiendita, añadió que “nosotros sabemos que va más allá de si lo da AMLO o Sheinbaum, se trata de que es un apoyo que el Gobierno nos da y nos ayuda mucho, nos libera un poco de tantos pagos, eso es lo que debe hacer toda política sin importar partidos”.

Es importante que los beneficiarios administren adecuadamente este último depósito de la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores en 2024, ya que el siguiente se realizará en enero de 2025. Para estar al tanto de cambios o actualizaciones en este tema, síguenos en DeDinero y también las noticias de la Secretaría de Bienestar en su red social X, @apoyosbienestar.