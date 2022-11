Tamaulipas.- Un enfrentamiento a balazos provocado por diferentes grupos delictivos en varios puntos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, provocó que las clases fueran suspendidas, se decretara paro en el transporte público y que el Consulado de Estados Unidos cerrara sus oficinas en la ciudad.

Durante la madrugada de este lunes fueron reportadas múltiples detonaciones de armas de fuego, disparos que fueron captados en video por ciudadanos, quienes no tardaron en compartirlos en redes sociales.

Ante la situación de emergencia, la alcaldesa Lilia Canturosas informó que se comunicó con las autoridades del Centro Regional de Educación y le informaron que por la situación de riesgo la asistencia de alumnos queda a criterio de los padres.

También la Delegación de Transporte Público indicó que debido a la situación que se vivía en la ciudad, el servicio de transporte urbano está suspendido.

“Estamos en constate comunicación con los concesinarios para restablecer el servicio a la brevedad posible. Seguiremos informando.

Por su parte, el Consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo informó que las citas programadas para este 28 de noviembre serán reagendadas para próximos días.

“Hay una situación de emergencia en Nuevo Laredo luego de una operación de arresto. Informes de disparos en múltiples lugares de la ciudad. Refugio en el lugar y en espera para obtener más información”, se lee en el comunicado.

There is an emergency situation in Nuevo Laredo following an arrest operation. Reports of gunfire in multiple locations in the city.

Shelter in place and standby for further information. pic.twitter.com/Tp2BO44bUj

— USCG Nvo Laredo (@USAConNVL) November 28, 2022