“Decirle que va a ser un festejo, son los avances de la cuarta Transformación”, señaló y recordó las veces que su gobierno ha sobrevivido a los pronósticos en su contra.

“Por ejemplo esto que no les funcionó porque la apuesta era que íbamos a perder el Congreso y que luego me iban a revocar el mandato y ya no salió, desde luego tienen todo su derecho a continuar con esa estrategia y hay que respetar a todos pero vamos bastante bien”, aseguró.