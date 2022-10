México.- El coordinador del Gabinete de Seguridad del Estado de Jalisco, Ricardo Sánchez Beruben, informó que ya se abrió una carpeta de investigación por el caso de la joven que presuntamente fue rociada con spray mientras subía las escaleras en un gimnasio de Zapopan.

En entrevista con diversos medios locales, el funcionario dijo que aún es prematuro hablar sobre que fue un “intento de narcotizadores”, no obstante, las autoridades investigan el hecho para esclarecer qué fue lo qué ocurrió.

ADVERTISEMENT

“Se están llevando a cabo las diligencias, se solicitaron los dictámenes y conforme se vayan integrando los dictámenes podemos acercarnos a esa hipótesis, mientras tanto se investiga con todos los componentes de líneas que pudieran ser naturalmente no se descarta ninguna de estas”, mencionó.

Fue en redes sociales en donde se difundió el video en donde se observa a una joven de 16 años subir por las escaleras de un gimnasio ubicado en la colonia Arcos de Guadalupe, en Zapopan, Jalisco.

Un hombre con sudadera y gorra que va detrás de la joven se acerca lo más que puede para rociar algo en sus piernas, sin embargo, la adolescente reacciona de manera inmediata y voltea hacia atrás, por lo que el sujeto da media vuelta y se va fingiendo que llama por teléfono.

En entrevista para Unotv, la víctima contó que sintió cómo el hombre roció el spray por lo que volteó inmediatamente sólo para ver al hombre huir de la escena corriendo.

“Yo iba subiendo las escaleras y, literalmente, el señor corrió, llegó (de espaldas) y me soltó el spray. Lo primero que hice fue meterme al gimnasio. No lo perseguí ni le dije nada, sólo me le quedé viendo y me metí luego, luego”, dijo.

“Yo iba subiendo las escaleras y, literalmente, el señor corrió, llegó (de espaldas) y me soltó el spray. Lo primero que hice fue meterme al gimnasio. No lo perseguí ni le dije nada, sólo me le quedé viendo y me metí luego, luego”, dijo.

Los familiares de la menor contaron que la joven se cambió inmediatamente de ropa ya que notó que fuera del gimnasio había una camioneta esperándola. Asimismo, aseguraron que ya interpusieron una denuncia ante las autoridades por la posibilidad de que su hija hubiera sido víctima de secuestro.

“Gracias a Dios, lo que le aventaron no alcanzó a inyectarle su piel. Su reacción fue meterse al gimnasio y quitarse la ropa. Había una camioneta abajo (del gimnasio) esperándola”, contó.

“Gracias a Dios, lo que le aventaron no alcanzó a inyectarle su piel. Su reacción fue meterse al gimnasio y quitarse la ropa. Había una camioneta abajo (del gimnasio) esperándola”, contó.

💉 Captados en video sujetos tratando de inyectar "algo" a una mujer que se dirigía al gimnasio

Ocurrió en Zapopan, Jalisco

Compartan con sus hijas para que estén siempre alertas! pic.twitter.com/n2WlvsSta2 — Paco Cedeño (@PacooooCedeno) October 27, 2022

Con información de MSN