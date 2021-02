México.- Antonio Attolini Murra, simpatizante y exfuncionario de Morena, criticó a los «quince» que se quejaron de esperar en el Sol por una vacuna contra el COVID.

Aunque el simpatizante de Morena no dirigió el mensaje a alguna persona, este lunes el académico Sergio Aguayo estuvo narrando en Twitter los contratiempos de las brigadas de vacunación en la Ciudad de México.

Ante ello, Antonio Attolini Murra respondió a las críticas: «Los quince que están tuiteando, que les pega mucho el sol, qué hay mucha gente, que están en la calle y que les molesta esperar …».

Buenas tardes y bienvenidos a su primer contacto con la salud pública, con el pueblo. Aquí no se les pide tarjeta de crédito para gozar de salud «.

Atizan las redes a Attolini

Sin embargo, los usuarios de redes sociales respondieron tajantemente a Antonio Attolini Murra que nadie desea que un adulto mayor espere durante horas en el Sol por una vacuna.

No seas simple, mi papá es derechohabiente del IMSS y lo mínimo que espero del proceso de vacunación es una vacuna de calidad y que le asignen una cita en un día determinado, no un rango de horas. Son adultos mayores no vacas «, respondió Víctor Rodríguez a Attolini Murra.

«¿Y ese comentario tan fuera de tono? Obviamente nadie quiere a su mamá o abuelito en el frío por horas., Si siempre ha sucedido así está mal, si sigue pasando está peor, porque se supone que están muy organizados. Deja de sembrar miseria y aporta algo «, comentó otro usuario.

Attolini Murra no ofreció disculpas y continuó sus críticas con el siguiente mensaje: «Uno acusa a los quince de hipócritas y medio Twitter se puso el saco. No es que las salud pública« deba ser así »sino que es sorprendente que hasta ahora ciertos voceros del viejo régimen (@RubenAguilar) se den por enterados y mientan sobre la Estrategia con politiquería «.

Fuente AM