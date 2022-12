México.- El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, presentó este viernes algunas imágenes del recorrido hecho por los presuntos agresores del periodista Ciro Gómez Leyva, quien anoche sufrió un atentado a pocos metros de su domicilio en la capital del país.

El funcionario reveló que los responsables viajaban a bordo de un vehículo color negro y en una motocicleta color negro con naranja, este último vehículo siendo abordado por dos personas, siendo el segundo tripulante quien accionó su arma de fuego contra el comunicador a las 11:10 de la noche, justo cuando Gómez Leyva se encontraba a 300 metros de su casa en la Colonia Florida Sur, en la capital del país.

“La moto ya venía persiguiendo al señor Ciro Gómez Leyva; 11:02 de la noche pasa la camioneta sobre Avenida Universidad y metros atrás nuevamente un vehículo que posiblemente va siguiendo también al periodista”, señaló García Harfuch.

Después del ataque, que por cierto no trajo consecuencias más allá de los materiales a Ciro Gómez Leyva, el conductor de la motocicleta escapó por Avenida Insurgentes en dirección al norte hasta perderse cruzando la frontera con el Estado de México, aquí sin la compañía del segundo hombre, es decir, el encargado de realizar los disparos.

Fue debido a esto que las autoridades capitalinas solicitaron apoyo a la Fiscalía mexiquense, para que se uniera a las investigaciones.

“Tengan la completa seguridad que no vamos a descansar hasta detener a los responsables y esclarecer estos hechos”, puntualizó Omar García Harfuch.

Esta mañana, el periodista Ciro Gómez Leyva expresó un agradecimiento público a todas las personas que le han escrito mensajes luego de haberse enterado por lo que había pasado.

Asimismo, mencionó que el Ministerio Público y los peritos le dijeron que el ataque tenía plena intención de matarlo.

“Quiero agradecer de corazón a las muchas personas que me han compartido su cariño, no he tenido tiempo de responderles, les quiero agradecer mucho sus mensajes (…) de nueva cuenta, con toda mi gratitud y corazón, muchas gracias a todos, aquí estamos”, declaró.

"Agradezco sus mensajes. Alguien, a juzgar por lo que ocurrió, por lo que me dijo la autoridad, me quiso matar anoche": Ciro Gómez Leyva pic.twitter.com/1p8DD8x79F — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) December 16, 2022

