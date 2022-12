Indigna en México asesinato de tres mujeres embarazadas en solo 48 horas

Rosa Isela, en Veracruz

El pasado sábado 3 de diciembre, Rosa Isela, una joven de 20 años que tenía 8 meses de embarazo, fue localizada sin vida en el municipio de Medellín de Bravo, Veracruz.

Se encontraba desaparecida desde el pasado 30 de noviembre, cuando salió a encontrarse con una mujer que supuestamente le iba a donar ropa para su bebé.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, al momento de la localización de los restos de la joven, el bebé no se encontraba con ella; se le retiró por la fuerza.

Las indagatorias del caso llevaron a la detención de Gonzalo “N” y Verónica “N”, como presuntos responsables de la muerte de la joven.

Al momento de la detención, los imputados tenían en su custodia a una menor recién nacida, que ya se encuentra bajo el cuidado de las autoridades.

Ana Lilia, en Querétaro

Ana Lilia, una joven de 25 años que tenía cinco meses de embarazo, murió en un hospital de Querétaro.

De acuerdo con reportes de medios locales, la joven se encontraba hospitalizada tras ser acuchillada, presuntamente por su pareja sentimental.

La gravedad de las lesiones provocó la muerte de la joven y su bebé.

Martha Aurora, en Nuevo León

Martha Aurora, una joven de 19 años con ocho meses de embarazo, desapareció el pasado 26 de noviembre de 2022. Fue vista por última vez cuando salió de su domicilio en compañía de su amiga Claudia y se subieron a un taxi de aplicación.

El pasado domingo 4 de diciembre, ambas mujeres fueron localizadas sin vida, sepultadas al interior de una bodega en Escobedo, Nuevo León.

La Fiscalía de Nuevo León informó que Martha Aurora y Claudia murieron por asfixia.

La mamá de la joven. quién identificó sus restos, exigió a las autoridades información sobre el paradero del bebé, ya que “no me quieren decir (dónde está) … tengo derecho a velarlo, a que me lo entreguen, no es un feto, ya iba a nacer”.

Con Información de Comunicado