México.-En octubre del 2020, Beatriz Gutiérrez Müller fue la encargada de visitar países europeos como Francia, Italia, el Vaticano, Austria y Alemania, para solicitar el préstamo de piezas mesoamericanas, códices, obras de arte, entre ellos el penacho de Moctezuma, que se encuentran resguardados por dichas naciones.

Este 23 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) narró, desde la perspectiva de la historiadora, como habría sido el encuentro con el gobierno de Austria al solicitar el penacho a través de una carta enviada por el presidente. Ante la negativa que obtuvo el gobierno federal para poder exponer en el país dicho material el presidente señaló:

“Es una actitud muy arrogante y prepotente, no hay justificación de que no pudiera trasladarse, ni siquiera estábamos planteando (…) que lo devolvieran, era para que se exhibiera” atajó.

De acuerdo con el mandatario, el encuentro sostenido por Müller junto con asesores y el presidente de Austria (quién según lo comentado por Andrés Manuel, no tenía mucho conocimiento del tema) resultó ser “muy desagradable”.

“Apenas se estaba tratando el tema y ya estaban diciendo que no. Y muy penosamente (…) el presidente (…) terminó de leer la carta y dijo que era por lo del penacho, y volteó a ver a las ´supuestas dueñas´ del penacho” las cuales, de acuerdo con el presidente, negaron la posibilidad con un movimiento de cabeza por lo que ya no hubo más conversación.

En su momento, Gutiérrez Müller señaló a través de sus redes que, Austria lleva mucho tiempo usando la fragilidad de la prenda como argumento para continuar resguardándolo: “Más de 100 años que dicen lo mismo”, remitiéndose a la historia descrita por Fernando del Paso en Noticias del Imperio en donde se narra la negativa que recibió Maximiliano de Habsburgo al solicitar el tesoro.

En el caso del penacho, no se ha avanzado, no hay que cerrar el expediente, hay que seguir insistiendo que nos devuelvan el penacho y que nos devuelvan todo lo que se han robado en todos los países.” atajó.

“Audioguías de la verdad”

Hace algunos días comenzó a circular en redes un video que da a conocer la labor de Sebastián Arrechedera y Yosu Arangüena un documentalista y un publicista, respectivamente, que ante la negativa constante de para regresar el penacho, dieron mano de una ingeniosa estrategia para generar presión al gobierno del país europeo.

Así decidieron poner en marcha “Audioguías de la verdad”, que consistió en hackear dispositivos del museo de Viena para pedir el regreso del Penacho de Moctezuma a México.

En dicho material, turistas y visitantes del museo escucharon la historia detrás de la llegada del penacho a dicho país y señala que la pieza “llegó a Viena como consecuencia del saqueo europeo del patrimonio histórico que se exhibe en varios museos de ese continente como Austria, Francia, España, Inglaterra y Alemania”.

Cabe destacar que el audio fue grabado por Xokonoschtletl Gómora, un descendiente de aztecas y el líder de la Asocación Civil Yankuik Anahuak.

Hasta ahora no se sabe con precisión cómo llegó la pieza a Europa. Una de las versiones más conocidas sostiene que fue un regalo que hizo Moctezuma a Hernán Cortés, español que invadió Tenochtitlán.

En respuesta a este acto, se dio a conocer que una legisladora de Austria propuso devolver la corona de Moctezuma a México.

