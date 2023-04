México.-El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a mofarse de las intensiones del bando opositor por lograr la alternancia política rumbo a las elecciones del 2024.

ADVERTISEMENT

Bajo ese tenor, el Jefe del Ejecutivo aseguró que varios miembros contrarios al de la autodenominada Cuarta Transformación (4T) anhelan con que Movimiento Regeneración Nacional (Morena) salga de la Presidencia de la República.

“Están contando los días. Están pensando: ‘Ya les falta poco y los que vengan van a ser distintos. Vamos a arreglarnos con ellos”, dijo sonriente desde el atril del Palacio Nacional.

ADVERTISEMENT

Así pues el mandatario tabasqueño recomendó a la oposición no confiarse con el próximo o próxima presidenta, ya que no descartó que ésta pudiese resultar incluso “más radical” que él mismo — auto calificándose como “bastante fresa”.

“Están pensando: ‘Ya les falta poco y los que vengan van a estar distinto. Nos vamos a arreglar con ellos’. Que no anden confiando tanto en eso porque no les vaya a salir alguien más radical”.

De ese modo, López Obrador atajó su sugerencia bromeando entre risas: “Yo soy fresa, bastante fresa. Ya me estoy ‘hamburguesando’”.