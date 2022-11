AMLO recuerda que pasajero de un avión le dijo que “ya no le echara la culpa” a los presidentes anteriores

En este sentido, AMLO recordó que hace unos días el pasajero de un avión le dijo que “ya no le echara la culpa a los presidentes anteriores.”

Ante ese comentario, el presidente México respondió que “cómo es que no les iba a estar echando la culpa” y cómo es que no iba a estar recordando lo que sucedió en el pasado, ya que aseguró que al no hacerlo estaría negando lo que pasó y tendría “amnesia por conveniencia”.