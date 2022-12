“Fox aún estaba fresco y no amargado”

Para entonces, dijo López Obrador, “todavía Fox estaba fresco, no estaba como se puso después, endurecido y amargado y tenía sentido del humor” porque él medió el ambiente durante la segunda ocasión que le volvieron a proponer lo mismo, en diciembre del año 2000.

“Se me vuelven a lanzar otra vez, antes de que yo tomara posesión, vuelven con lo mismo, y le dije ya le contesté, presidente. Y él se había portado muy bien la vez que comimos en septiembre, fue respetuoso. Y en diciembre, unos días antes de que yo tomara posesión, vuelven con lo mismo, lo del IVA y le contesto lo mismo, no, nosotros no aceptamos eso.

“Entonces, Gil Díaz, queriéndose pasar de listo, dice bueno es que ‘sino apoyan no va haber autorización del techo de endeudamiento para la ciudad’. Entonces, lo único que le dije es: no se preocupe, no nos autorice, voy a declarar una moratoria de pago. Y Fox lo que hizo fue reírse, como diciendo ‘no me metas, para qué te metes’. Y ya, afortunadamente no hubo necesidad”, expuso.

Destacó que México no debe olvidar para no repetir que el principal problema del país era la corrupción, “y el peor de los males es que los gobernantes, deshonestos y sus cómplices del sector privado ni siquiera perdían su respetabilidad”.

“Pero la recomendación de los tecnócratas corruptos no iba a en el sentido de reducir gastos mediante la austeridad ni mucho menos combatir la corrupción, al contrario, una les comentaba que casi entrando al gobierno se le devolvieron impuestos a las empresas, se les devolvió el IVA”, dijo.

