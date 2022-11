«¿Cuándo van a poder decir que no funciona, que no sirve el aeropuerto?, o sea si es una gran obra, nos ahorramos muchísimo. El hacer el aeropuerto en el Lago de Texcoco era hacerlo, construirlo en el peor lugar del Valle de México, se hunde esa zona en particular porque ahí desembocan como 10 ríos, se hunde como 30, 50 centímetros por año”, contestó.

Agregó que se dará a conocer en breve la información relacionada con la inauguración del hotel que se encontrará dentro del AIFA, así como su inauguración, la cual se llevará a cabo este 19 de noviembre.