México.-“El pensamiento conservador en México”, es el título del libro que planea publicar el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tres años después de que concluya su mandato, es decir, en 2027.

En la conferencia de prensa matutina, López Obrador reiteró que en septiembre de 2024, cuando concluya su gestión, se jubilará retirándose de cualquier actividad pública y política.

“No aceptaré ni siquiera invitaciones a conferencias, no voy a visitar universidades, no voy a asistir a ningún acto público, político, o que se trate de amigos, aunque se trate de familiares, yo concluyo mi ciclo a finales de septiembre de 2024, por eso el tiempo que me queda lo estoy utilizando de manera intensa, me estoy aplicando para que no quede nada pendiente y me pueda yo ir con mi conciencia tranquila de servir al país, a mi pueblo”, aseveró.

El político tabasqueño dijo que estará dedicado a escribir.

“Ni siquiera voy a publicar con frecuencia, el primer libro después de que yo termine pienso publicarlo a los tres años, y no van a hacer cosas de lo contemporáneo, voy a escribir un libro que deseo sobre el pensamiento conservador”, explicó.

Dijo que en ese libro hablará del pensamiento conservador desde la conquista hasta nuestros días.

“Hay un libro bueno sobre este tema que se llama ‘El pensamiento reaccionario’ de (Gastón) García Cantú, sí, es el Pensamiento Reaccionario de García Cantú, pero él trabaja más sobre documentos histórico y hace comentarios, yo quiero hacer otro tipo de trabajo, desde luego con fuentes originarias pero con mi interpretación, un libro me va llevar tiempo y voy a estar dedicado a eso”, contó.

-“¿Cómo se va llamar este libro?”, se le cuestionó.

-“El pensamiento conservador en México”, acotó.

Señaló que una vez que concluya su mandato como presidente tendrá tiempo para admirar la naturaleza, realizar sus ejercicios para estar en forma sin asistir a eventos y despidiéndose de las redes sociales.

