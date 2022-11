“No es cierto de que no trabajo. Estoy más aplicado que nunca. Siempre he trabajado mucho para la transformación y ahora más, porque imagínense me faltan menos de 23 meses ya cierro mi ciclo, entonces estoy con todo, sin embargo, hay quienes ya quisiera que esto se terminara, les molesta mucho”, puntualizó el Ejecutivo.

Estas críticas hacia su mandato surgieron a partir de de los archivos hackeados a Sedena por el colectivo Guacamaya, pues se encuentran las bitácoras presidenciales de “Zeus” (nombre en clave del Ejecutivo), en ellas se detalla la agenda diaria de López Obrador.