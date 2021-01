México.-Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador, habló sobre la crítica que hizo el periodista Carlos Loret de Mola sobre que la construcción del Tren Maya se debía a que la propiedad que tiene el mandatario en Palenque, aumentaría su valor.

«Es muy interesante lo de Loret de Mola, que el Tren Maya era para que aumentara de precio la quinta donde vivo en Palenque, son 12 mil metros cuadrados, la casa que era de mis padres, que todo lo que hacemos es para que yo saque provecho económico, no le ha quedado claro a Loret que yo no lucho por dinero, nunca me ha interesado el dinero, yo lucho por ideales», dijo durante la mañanera.

El mandatario dijo que el no se guía por el aspecto material y que para él, lo importante es servir al pueblo.

«La felicidad no es lo material necesariamente, a veces el que tiene mucho es también muy infeliz, entonces ni los títulos ni la fama ni lo material es lo mas importante en mi vida».

«El poder solo tiene sentido cuando se pone en servicio ante los demás, el poder por el poder no me interesa, no tengo apego a ese poder, voy a estar aquí hasta el 24, o hasta que me lo permita el pueblo».

