México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó este viernes el cambio de criterios de evaluación de alumnos de educación básica, que realizó la Secretaría de Educación Pública (SEP) y que permite a los profesores reprobar a los alumnos a partir del segundo bimestre del ciclo escolar 2022-2023.

Dijo que respalda las acciones de la secretaria de Educación, Leticia Ramírez, porque “las secretarias y secretarios tienen libertad y ellos actúan con criterio, les tengo toda la confianza y no todo me lo informan, no todo me lo consultan». «Leti es maestra y además las decisiones que tienen que ver con la política educativa se aprueban por un consejo de expertos, de pedagogos. Si esa política está avalada, apoyada por ese Consejo y también por la secretaria de Educación yo la apoyo, pero no soy tocólogo, eh, no soy sabelotodo, yo tengo experiencia y tengo una profesión, soy licenciado en ciencia política y administración pública, pero si toca un tema de Maria Elena (Álvarez Buylla) no, por eso está Maria Elena que ella es la experta”, destacó en la mañanera en Palacio Nacional.