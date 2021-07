México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no intentará reelegirse “por principio y por convicción”. En ese sentido, llamó a no alentar esa posibilidad “nada de que hace falta tiempo”, dijo al tiempo que pidió a su gabinete aplicarse de fondo.

¿Qué dijo? Desde Ayutla de Los Libres, Guerrero, López Obrador sostuvo a su gabinete que si se aplican al fondo terminan “la obra de transformación” en septiembre del 2024: “como dicen los hermanos Yaquis en su juramento: ’misión cumplida’”.

“Tenemos que aplicarnos a fondo, no perder el tiempo. Ya quedamos de que no va a haber reelección, por principio, por convicción. No debemos alentar esa posibilidad, pero como no vamos a buscar la reelección, y queremos sentar las bases de la transformación, de avanzar, inclusive consumar la transformación, no hay más que aplicarnos a fondo», sostuvo el mandatario federal.

16 horas. El presidente López Obrador también reiteró que seguirá trabajando 16 horas al día para que en septiembre de 2024, cuando termine su sexenio, pueda decir “misión cumplida”.

“No son tiempos normales, son tiempos de transformación, si fuese en tiempos normales podríamos trabajar ocho horas diarias y descansar sábado y domingo, 40 horas a la semana; llegar a la oficina a las 9:00 o 10:00 de la mañana, después de desayunar tranquilo, leer el periódico, leer “la tabla” (tableta) y estar en la oficina, dictar unos oficios, ir a algunas juntas, ir a comer después, regresar a la oficina 2, 3 horas y regresar a la casa, estar en la familia y el domingo con la familia y hasta el lunes de nuevo. No, eso es para otros tiempos, aplicarnos a fondo, son 16 horas diarias, no perder el tiempo”, dijo AMLO.

"Por principio y por convicción", AMLO no buscará reelecciónhttps://t.co/IYh2HWcl2q Exhortó a sus funcionarios a no trabajar ocho, sino 16 horas pues afirmó que no son "tiempos normales", sino de transformación. — El Tiempo Monclova (@TiempoMonclova) July 18, 2021

Con información de El Universal.