México.-El presidente Andrés Manuel López Obrador reapareció en un video publicado en redes sociales para dar a conocer su estado de salud, luego de haber contraído su tercer contagio de covid-19.

En una grabación de 18 minutos, López Obrador expuso que sí sufrió “una especie de váguido” o “desmayo transitorio”, debido a que tuvo una fuerte baja de presión durante la gira que realizaba por el sur del país, en particular en un acto relacionado al Tren Maya en el estado de Yucatán.

“Como ha habido especulaciones, es importante decirles que estoy bien, tengo covid, se me complicó porque me fui a una gira muy intensa”, dijo el mandatario mexicano sobre el malestar que sufrió el pasado domingo.

“Se me bajó de repente la presión en una reunión de evaluación, como que me quedé dormido, fue una especie de váguido, llegaron de inmediato los médicos, no perdí el conocimiento, sí tuve un desmayo transitorio”, aceptó el presidente en el video.

“Me querían llevar en camilla y en una ambulancia a un hospital, el general secretario dijo que se hiciera lo que correspondía, yo me negué, los charoleé, les dije él es el general secretario, pero yo soy el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, no me van a llevar a ningún lado, aquí en este sillón me van a atender”, dijo en el momento el presidente.

La secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, celebró el mensaje del presidente López Obrador y aseguró que la conmueve la fortaleza del mandatario mexicano.

“Que felicidad escuchar a nuestro Presidente @lopezobrador_ tan bien y de buenas. Su fortaleza, ánimo y seguridad me conmueven, como a la mayoría de los mexicanos”, tuiteó la funcionaria federal.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que le da gusto la reaparición el presidente López Obrador y, de paso, envió un mensaje a los que especularon sobre la salud del mandatario mexicano.