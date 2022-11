El Presidente recordó que al gobierno estadounidense le informó que no aceptarían este maíz: «Y si los senadores están presionando en Estados Unidos, nada más que, con todo respeto, las políticas de México las decidimos en México».

«Nosotros no vamos a Estados Unidos a decirle qué van a consumir. No vamos a decirles ‘oigan ya no consuman hamburguesas, son mejores las tortas’’», expresó el presidente López Obrador.

Con información de Informador