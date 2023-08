México.-El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reapareció públicamente mediante un video en redes sociales en donde contó que actualmente se encuentra mejor de salud y quiso explicar que fue lo que sucedió durante el pasado fin de semana mientras estaba de gira en el sureste mexicano, debido a las especulaciones que comenzaron a surgir.

“Como presidente de México tengo la responsabilidad de informarles sobre mi estado de salud. Ya lo hice, pero, de todas maneras, como han habido especulaciones es importante decirles que estoy bien que tengo COVID, se me complicó”, fueron las primeras palabras que emitió el presidente.

Posteriormente, el titular del ejecutivo recordó que el fin de semana anterior se encontraba de gira en el sureste mexicano en donde visitó varias entidades con el fin de supervisar algunas obras del gobierno federal; sin embargo, reconoció que el contagio “le hizo crisis” debido a las altas temperaturas, lo que provocó que la presión se le bajara.

“Estando en una reunión con ingenieros militares evaluando el Tren Maya y con otros servidores públicos como que me quedé dormido, fue una especie de vahído, como se dice coloquialmente. Llegaron inmediatamente los médicos y me atendieron”, explicó.

Fue en ese momento en el que se confirmó que sí se desmayó y estuvo algunos segundos sin conocimiento, razón por la que se habría propuesto llevarlo en camilla y en una ambulancia al hospital; a lo que el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, indicó que se hiciera lo necesario para salvaguardar la integridad del presidente.

No obstante, el mandatario recordó que no aceptó la propuesta y, en cambio, explicó que “charoleó” a los presentes, “él es el general secretario, pero yo soy el comandante supremo de las Fuerzas Armadas”. Por lo que tuvo que ser atendido en el lugar en el que se encontraba.

“No me van a llevar a ningún lado, aquí me voy a quedar en este sillón y me van a atender”

El político tabasqueño dio a conocer que rápidamente pudo ser reestablecida su presión, por lo que descartó tener afectaciones en el corazón o en el cerebro. Tras algunas horas, el mandatario decidió volver a la Ciudad de México, el traslado se dio con una ambulancia aérea “donde no venía yo en camilla, venía consciente”.

“Sin embargo, empezaron las especulaciones porque mis adversarios…tienen mucha imaginación”

El mandatario también aprovechó para recordar los rumores que circularon sobre su estado de salud; sin embargo, destacó que él se encuentra “muy bien”, trabajando y negó los señalamientos sobre presuntos médicos especialistas en Palacio Nacional.

“Estoy bien, me están informando lo que está pasando en el país, afortunadamente las cosas están marchando en lo económico, el peso sigue fuerte como nunca (…) también es un buen dato el del día de antier de que está bajando la inflación, sigue creciendo la economía, sigue habiendo empleos”, expresó.

“Me llama mucho la atención el odio, ¿no?, de algunas personas que quisieran que yo desapareciera, pero no deben de actuar de esa manera, ya hasta me producen sentimientos de afecto porque los considero muy desprovistos de buenos sentimientos, los veo muy solos, muy vacíos”, fueron las palabras que le provocaron los deseos de su muerto que se hicieron públicos.