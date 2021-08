México.-Pese a que no hay leyes secundarias en la materia, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la revocación de mandato en marzo de 2022 se realizará.

Además, criticó a los “antidemócratas” y expuso que es “el colmo” que quieran impedir los mecanismos de democracia participativa.

“Se puede llevar a cabo la Consulta para la revocación de mandato, no les gusta a los ‘antidemócratas’, todas estas prácticas y estos métodos de la democracia participativa, ya está en la Constitución y solo falta la ley reglamentaria y tengo información que se va a aprobar en estos días”, declaró en la conferencia mañanera.

“Debe llevarse cabo la Consulta para la revocación de mandato, es el colmo que quieran impedirla, cómo van a impedir que se lleve a cabo la consulta si ya hay una reforma constitucional para llevar a la práctica la revocación de mandato, falta la ley complementaria, pero ya se va a aprobar”, agregó el mandatario.

El titular del Ejecutivo compartió que no es sólo un asunto legal, también un asunto moral, de dignidad, de principios.

“No es un asunto legal, que si es retroactiva o no [la ley secundaria], si la gente dice que me vaya, sea o no retroactiva, me voy. Como voy a estar con el Gobierno si no tengo el apoyo de la gente”, puntualizó.

Por su parte, el Consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, desmintió que el próximo llamado a las urnas para votar sobre la revocación del mandato presidencial en 2022 vaya a tener un costo de nueve mil millones de pesos.

3. El anteproyecto de presupuesto que presentará el @INEMexico a la SHCP y la Cámara de Diputados contemplará la solicitiud de recursos necesarios para una eventual Revocación de Mandato con todas las garantías de legalidad, certeza y profesionalismo de nuestro sistema electoral. — Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) August 5, 2021

1. Nueve mi millones de pesos es el costo aproximado de una elección federal. Un eventual proceso de Revocación de Mandato tendría una naturaleza distinta, por lo que sus costos serían significativamente menores… — Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) August 5, 2021

Mediante su cuenta de Twitter, el Consejero explicó que los nueve mil millones de pesos es el costo aproximado de una elección federal, por lo que el proceso de revocación de mandato tendría una naturaleza distinta con costos menores.

Asimismo, Lorenzo Córdova dio a conocer que actualmente el INE se encuentra configurando su anteproyecto de presupuesto para 2022, año en que el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que promovería la consulta popular sobre la revocatoria de su mandato.

Fuente Agencia