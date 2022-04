México.-A días de que se lleve a cabo la consulta de Revocación de Mandato, Andrés Manuel López Obrador aprovechó una tarde libre para saltar a un campo de béisbol y jugar cinco entradas de su deporte favorito, una de las actividades que más suele practicar y compartir en sus redes sociales.

A pesar de negar cualquier tipo de presunción, el presidente de México dio a conocer sus estadísticas durante el encuentro y agradeció que no hubiera lesiones, por lo que resaltó su carrera producida y se le observó correr desde tercera base para subir en el marcador de su equipo, luego de una carrera que impulsó Salvador Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Jugué cinco entradas; bateé tres de tres. Un toque de bola por la raya, dos hits, produje carrera; me impulsó para anotar el general Sandoval. Sin presumir, no lucimos mal, tiramos la polilla y no hubo lesiones”

El partido se disputó en el Deportivo de la Alianza de Tranviarios de México, ubicado en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, un sitio que ya ha frecuentado anteriormente y desde donde ha compartido distintas imágenes, con el objetivo de compartir el mensaje de la actividad deportiva.

En esta ocasión compartió la aparición del general Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional y originario de Ensenada, Baja California, estado donde el béisbol tiene un gran poder de convocatoria.

Cresencio incluso habría colaborado al resultado del equipo y a la cuenta de López Obrador, luego de haber conectado una bola para producir la carrera que anotó el titular del Ejecutivo Federal.

Jugué cinco entradas; bateé tres de tres. Un toque de bola por la raya, dos hits, produje carrera; me impulsó para anotar el general Sandoval. Sin presumir, no lucimos mal, tiramos la polilla y no hubo lesiones. pic.twitter.com/1fNvcOsMCx — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 6, 2022

