El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó este viernes a buscar la reconciliación y a no “excluir” a quienes votaron por otros partidos.

Al inaugurar la Universidad Benito Juárez en el municipio de Sonoyta, Sonora, el mandatario federal recalcó que los gobernantes y funcionarios electos deben servir a todos.

Mi reconocimiento a los que votaron por otros partidos, por otros candidatos, no pueden ser mal vistos, excluidos, ya pasó la campaña y como su nombre lo dice, partido es una parte, gobierno es la representación de todo un pueblo”, expuso.

“Ya no es que se va a gobernar sólo para un partido, hay que gobernar para todo el pueblo, todos tienen los mismos derechos y no olvidemos que a final de cuentas los gobernantes somos simples, para no decirlo así tan rudo, sencillos administradores de los dineros del pueblo”, expuso.

El presidente recordó que en el proceso electoral hubo gobernadores que han buscado la confrontación con el Gobierno Federal, en el ejercicio de sus derechos y su libertad.

No se dio en el caso de Sonora y creo que valió mucho al pueblo de Sonora, al pueblo que felicito por la decisión que tomaron porque van a tener un gobernador de primera, Alfonso Durazo, un hombre con convicciones, principios, imaginación, talento y algo que yo como ya lo expresé, estimo muy importante, la honestidad. Por eso mi felicitación al pueblo de Sonora por la forma en que supieron elegir a su nuevo gobernador”, comentó.

