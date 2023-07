México.-Al celebrar la reducción en la inflación, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió a los productores de harina de maíz, huevo y pollo a ofrecer precios justos y buscar obtener ganancias razonables.

Durante ‘la mañanera’ realizada en Palacio Nacional, el presidente López Obrador, consideró que deben mantenerse las estrategias para que el precio de los alimentos y artículos de primera necesidad se mantengan al alcance de la población.

«Hacer un exhorto a los que distribuyen alimentos, los que tienen que ver con la tortilla, con el maíz, ya saben a quienes me estoy refiriendo, no solo a los tortilleros, las empresas que producen la harina de maíz, sin maíz no hay país. Entonces esos ayudan mucho si mantienen precios justos y ganancias razonables. Y así en otros casos, los que se dedican a la producción de pollos, el huevo que es tan importante».

El presidente de México aprovechó para reconocer a las tiendas que han mantenido el acuerdo sobre los precios de la canasta básica de 24 productos pues pasó de 1,039 a 800 pesos, incluso aseguró que es notorio que está bajando «poco a poco» la inflación.

«Tenemos un informe quincenal del precio de la tortilla del frijol, del pollo del huevo, estamos en eso, buscando que no aumenten los precios. Tenemos la ventaja de que no aumenta el precio de los combustibles».

Con Información de Comunicado