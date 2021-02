México.-El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a todos los mexicanos para que consuman menos electricidad y ahorren en horarios pico, es decir, entre las 6 de la tarde y las 11 de la noche, luego del apagón del 15 de febrero. López Obrador dijo que podrían apagar un foco o dos.

“No quise hacer un llamado para no generar más alarma, no quise decir que cuidaramos el consumo de energía, ahora lo hago, sobre todo en los horarios de mayor consumo, los llamados picos, de 6 de la tarde a 11 de la noche, de 6 a 11 que nos ayuden consumiendo menos todos los mexicanos, ya está resuelto prácticamente el problema, pero vamos a ayudar… de 6 a 11 si podemos apagar un foco o dos, lo que no sea tan indispensable para que todos ayudemos (…) Aclaro aquí, no lo hice desde el primer día, porque imagínense el amarillismo, para no generar alarma, pero ahora que ya no es tan grave la situación, pues sí podemos ayudar todos”.

Cabe recordar que la secretaria de Energía, Rocío Nahle, hizo un llamado similar ante la emergencia por las nevadas en Estados Unidos.

Una tormenta invernal en Texas frenó la importación de gas natural, por lo que México registró apagones y cortes de luz aleatorios en 23 estados del país.

Fuente Politico