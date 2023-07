México.-El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió a Felipe Calderón que coopere en la investigación en contra de Genaro Garía Luna, hable con la verdad y se entregue de ser su complicé.

Así lo dijo en la conferencia mañanera de hoy 20 de julio, en donde AMLO informó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya emitió tres órdenes de aprehensión en contra de Genaro García Luna, su esposa y hermanos.

El presidente de México cuestionó los motivos de Felipe Calderón para permanecer en silencio ante los señalamientos contra su exsecretario de Seguridad, y lo exhortó para que se pronuncie al respecto.

Le pidió que salga a decir que la investigación y acusaciones en contra de García Luna, en México y Estados Unidos, son un invento, que apoye el proceso en su contra o que salga a decir que cometió un error, que conocía sus relaciones con el narcotráfico y se ponga a disposición de la justicia, pero “que diga algo”.

“No quiere ayudar Calderón, prefiere guardar silencio, debería de hablar, decir que es falso todo, que fue un invento del gobierno de EU, de la fiscalía, de la DEA y que no es cierto todo lo que se dice de García Luna, defenderlo.

O decir cometí un error, que en política los errores son como crímenes, lo invite a participar, le di mi confianza y me engañó, pero yo no supe o como quiero ser buen cristiano y hablar con la verdad pues sí sabía yo y me arrepiento y me pongo a disposición de la justicia, que diga algo”

AMLO

AMLO cuestiona silencio de Felipe Calderón en caso de Genaro García Luna

Las palabras de AMLO se dan ya que el pasado miércoles 19 de julio la FGR informó que cuenta con 3 órdenes de aprehensión contra Genaro García Luna y varios de sus familiares y que busca la extradición del exfuncionario federla.

La FGR señaló que los casos por los que Genaro García Luna es señalado en México son:

No obstante, y a pesar de que Genaro García Luna fue secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, el expresidente no se ha pronunciado, lo que AMLO cuestiona, pues afirma que aún desde España el expanista habla de asuntos de México, con excepción de este caso.

“Él habla de otras cosas, pero de este tema que es central silencio”, expuso AMLO, quien también señaló que Calderón no tiene que venir hasta México para dar su declaración, pues lo puede hacer a través de “un texto” o video.

“Él está en España pero está muy atento de todo lo que pasa en México, porque casi diario está poniendo mensajes.

No hace falta que venga aquí, que escriba un texto o grabe un video, que diga algo, por qué el silencio y habla de otras cosas, que lamentablemente falleció una niña en Quintana Roo y hasta con insultos, y de otras cosas, pero de este tema que es central, silencio”

AMLO

AMLO descarta acción legal contra defensa de Genaro García Luna, pero sí enviará carta por calumniarlo

Por último, con respecto a la anunciada acción legal en contra del abogado César de Castro, por acusar a AMLO de tener nexos con el narco durante el juicio de García Luna en Estados Unidos, el presidente se pronunció.

AMLO afirmó que la defensa legal de García Luna “está muy protegida” por las leyes estadounidenses, y que goza “de impunidad”, por lo que una denuncia en su contra no procedería.

No obstante, adelantó que le enviará una carta en donde explicará su inconformidad por las menciones en su contra, misma en la que también dejará una protesta porque “no es posible que se calumnie y no se pueda acusar al calumniador o goce de impunidad”.

“No procede una denuncia en contra de él, hay tesis, jurisprudencia en el derecho en Estados Unidos.

Las leyes de Estados Unidos que protege a los abogados, no se les puede acusar por difamación y daño moral”

AMLO