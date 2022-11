«El que se quiere pasar de vivo o parecer muy vivillo, le va mal. Yo no debería de estar dando estos concejos, pero la gente le gusta mucho, mucho, el que haya respeto, el que no haya pleito, que haya madurez, que haya responsabilidad, cuando hay estridencias, insultos, incluso ataques, aun cuando en apariencia no sean promovidos por uno de los aspirantes, la gente se da cuenta de todo y a los equipos o simpatizantes, pues, que también los ayuden, comportándose, que no quieren aparecer como los defensores más valerosos, leales, para ver si así les toca más, porque lo que hacen es perjudicar a su candidato», dijo.

Con Información de Comunicado