Todo esto salió a raíz de los jóvenes mexicanos que se quedaron afuera de sus concierto debido a los boletos clonados de Ticketmaster el fin de semana pasado, como ya ha sucedido en otros conciertos en la CDMX como el de Harry Styles o Dua Lipa.

AMLO dijo que a pesar de que se les va a entregar el costo de su boleto más 20 por ciento, no es suficiente y por eso mandó el mensaje a Bad Bunny para que dé un concierto en el Zócalo.

“Le he dado instrucciones al procurador del consumidor (Ricardo Sheffield) que actúen para que les devuelvan sus recursos, el dinero que utilizaron para comprar sus boletos y también el excedente, al que tienen derecho pero no es suficiente.”

AMLO

AMLO manda mensaje a Bad Bunny antes de que tome un año de descanso en 2023

AMLO dijo que le dio tristeza que los jóvenes hubieran ahorrado por mucho tiempo y que no pudieran ver a su artista en el Estadio Azteca.

Dicho mensaje lo envió antes de que el conejo mal emprenda un tiempo de descanso en 2023, pues el propio AMLO reconoce que trabaja mucho y por ahora anda cansado.

AMLO recuerda a Bad Bunny participando en marchas para sacar al exgobernador Ricardo Roselló

AMLO recordó que varios artistas como Bad Bunny en Puerto Rico, así como Ricky Martin y René, de Calle 13, tienen antecedentes de actuar en favor de la población.

Ello en referencia a cuando en 2019 encabezaron una marcha histórica contra el ex gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, de quien se filtraron chats en los que descalificó a mujeres, integrantes de la comunidad LGBT, personas con discapacidad, entre otro grupos.

De hecho, parte de la justificación del curso ‘Reggaeton como resistencia al colonialismo estadounidense y masculinidad suave como capital sexual: el fenómeno Bad Bunny’ que se impartirá en enero de 2023 en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aborda ese tipo de participaciones sociales.

“Bad Bunny… es una gente solidaria… tengo antecedentes de su actuación en Puerto Rico y es sensible y decirle que nos dio mucho sentimiento ver a jóvenes, triste, que no pudieron entrar porque les clonaron sus boletos, porque les hicieron fraude, algunos llorando, porque ahorraron durante mucho tiempo para poder comprar sus boletos. La verdad que sí me produjo sentimientos.”

AMLO

