México.-El ex candidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés, señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) libera criminales, pero persigue a periodistas incómodos y políticos de oposición.

En su video semanal, el panista puso como ejemplo la liberación de Ovidio Guzmán durante el fallido operativo “Cualiacanazo” de octubre de 2019 y lo comparó con los más recientes señalamientos en contra del periodista Carlos Loret de Mola.

“Lo que hemos visto en las últimas semanas nos debería de preocupar. Fíjate, tenemos un presidente que cuando atrapan a un delincuente, dice suéltenlo; ah, pero cuando un reportero revela algo que no le conviene, dice acábenlo”, señaló.

Anaya Cortés criticó que en lugar de poner toda la fuerza del Estado en investigar y resolver los asesinatos en contra de los periodistas, AMLO se concentra en investigar los ingresos de un comunicador como Loret de Mola.

Indicó que no es casualidad que presuntamente grupos del crimen organizado hayan apoyado a favor de Morena en las pasadas elecciones, pues existe un contubernio entre la delincuencia y las autoridades.

Puso como ejemplo el aumento desproporcionado en el precio del limón, el cual ha sido impulsado por la inseguridad y la violencia en diferentes partes del país, pues el gobierno ha preferido no hacer frente al problema.

“Para los delincuentes, puros abrazos, y luego nos preguntamos por qué los criminales operaron en la pasada elección a favor de los candidatos de Morena, ¿por qué será”, cuestionó el panista.

El político indicó que es necesario prevenir los delitos y la violencia con inteligencia e investigación, y con soluciones para lo que pasa en lo local, así como acabar con la impunidad y dejar de atacar a opositores.

RICARDO ANAYA EVADE ACUSACIÓN EN SU CONTRA

Cabe mencionar que Ricardo Anaya no explicó por qué faltó el pasado lunes 14 de febrero a la audiencia en su contra en el Reclusorio Norte, donde debía responder por las acusaciones de presuntamente haber recibido sobornos millonarios a cambio de aprobar la reforma energética del sexenio de Enrique Peña Nieto.

El juez había ordenado que Anaya se presentara de forma presencial, pero éste no apareció y su propia defensa declaró no saber el porqué; mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que el excandidato no ha vuelto al país desde mediados del año pasado.

