México.-El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este martes que no se va a reservar nada respecto a los contratos de las vacunas contra Covid-19, algo que contradijo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, minutos después.

“Pues no tengo conocimiento, pero nosotros no vamos a reservar nada, es transparencia total, absoluta, no tenemos nada que ocultar”, dijo el mandatario en conferencia de prensa.

Minutos más tarde, en la misma conferencia, Marcelo Ebrard dijo que sí tienen restricciones de información.

“Respecto a la información estamos dando a conocer número de vacunas y Salud ha estado informando la naturaleza de las vacunas, su característica sanitarias, sí tenemos restricciones de información, que son contractuales”, dijo el canciller.

Ebrard aseguró que cuanto termine la vigencia de las cláusulas restrictivas de los contratos de vacunas se dará a conocer el texto completo.

“No es sólo en México, todos los países que hemos firmado estos contratos Pifzer, vendrá luego AstraZeneca y probablemente otras tienen esta restricción. ¿Por qué razón? Porque tienen que proteger la información de su precio y otros datos porque es un momento muy especial, hay una emergencia en todo el mundo y las empresas cuidan mucho su información”, afirmó.

