México.-El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “como está de moda la censura” el Instituto Nacional Electoral (INE) pretende suspender la transmisión de sus conferencias mañaneras a partir de abril.

¿Qué dijo AMLO en su conferencia mañanera? “Como ya está de moda a nivel mundial la censura, ya nos quiere limitar. ¿Cómo nos van a quitar el derecho de expresión, de manifestación?, ¿Cómo le quitan al pueblo el derecho de manifestación?(…) No nos van a silenciar… no somos iguales… a ver por qué el presidente del INE (Lorenzo Córdova) no dijo nada de que el que fue rector de la UNAM, (José) Narro, también fuera delegado del PRI”.

Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), adelantó que la transmisión de las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador se tendrían que suspender a partir de abril porque empezarán las campañas de las elecciones de 2021, pues bajo el criterio constitucional se consideran propaganda gubernamental.

“A partir de principios de abril en todo el país inician campañas para diputados federales y en algunos antes, para la elección de gobernador… La transmisión íntegra de las conferencias mañaneras deberá suspenderse”, señaló Córdova.

¿Por qué importa? De acuerdo con La Silla Rota, el consejero presidente explicó que las conferencias mañaneras del presidente de la República se asume son un espacio no solo de información, sino también de promoción de sus logros de gobierno por lo que su transmisión es considerada como propaganda gubernamental.

¿Qué se dijo? Córdova recordó que no es la primera vez que sucede, ya que también se realizó en las campañas estatales en Coahuila e Hidalgo en 2020, sin embargo esto se habrá de discutir en los próximos días discutir en los próximos días, pues se llevará al Consejo para que se establezca con toda claridad cuáles con las reglas a las que se van a sujetar todos los funcionarios públicos.

