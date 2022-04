México.- A finales de este mes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se reunirá con senadores demócratas y republicanos de Estados Unidos para analizar proyectos de desarrollo en Centroamérica para atender el fenómeno migratorio.

Calificó de “mentirosos” a los legisladores estadounidenses Robert Menendez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores; Patrick Leahy, senador por Vermont; Jeffrey A. Merkley, de Oregon; y Benjamín L. Cardin, de Maryland, que firmaron una carta en la que denunciaron el uso político de la Fiscalía General de la República (FGR).

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente refrendó su respaldo al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

“Son, con todo respeto, mentirosos porque no es cierto, a lo mejor están mal informados, es la campaña, es que en Estados Unidos hay elecciones y que bueno que solo cuatro porque cuatro golondrinas no hacen verano, ¿pero qué voy a contestarles? Nada, y van a seguir así, ojalá sean pocos”, expresó.

El presidente adelantó que “estamos invitando a senadores de Estados Unidos de los dos partidos, para finales de abril, para que podamos reunirnos en el sureste, desarrollo del sureste y de Centroamérica para enfrentar el fenómeno migratorio como lo hemos estado planteando”.

Reiteró sus críticas a los legisladores de Estados Unidos.

“Están desinformados, yo no tengo ninguna vinculación más que de respeto con el fiscal Gertz Manero, ya no es el tiempo el que el presidente daba instrucciones en el Poder Judicial, en la Suprema Corte, en la Procuraduría, no, ahora hay un auténtico Estado de derecho, no hay un Estado de Chueco”, añadió.

Con información de Reporte Indigno