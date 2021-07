México.-El presidente Andrés Manuel López Obrador le recomendó a sus rivales políticos que “se pongan Vitacilina”, si les ardió que durante su informe por el tercer aniversario de su victoria electoral, les recordara que los cárteles del narcotráfico son herencia de los gobiernos panistas y priistas.

En la víspera, AMLO mencionó que el Cártel de Sinaloa, fundado por Joaquín “el Chapo” Guzmán; el Cártel Jalisco Nueva Generación , de Nemesio Oseguera “el Mencho”; y el de Santa Rosa de Lima, se formaron en sexenios anteriores; mientras que en los dos años y medio que van de su gobierno no hay evidencias de que hayan surgido nuevos grupos de la delincuencia organizada.

“Tiene que ver con los estados con más violencia, aunque hay estados donde funcionan cárteles y no hay tantos homicidios, porque no se están enfrentando. Hay un cártel que tiene hegemonía y no se están enfrentando. Por ejemplo, hay enfrentamientos en Zacatecas y es por lo mismo, también en Guanajuato.

No sucede así en Sinaloa, en Sonora sí. Lo que dije ayer y seguramente les dolió, van a tener que ponerse Vitacilina, pero lo que dije es que nosotros en el tiempo que llevamos no se han creado nuevos cárteles, que nosotros heredamos estos cárteles, estos grupos. El Cártel de Sinaloa no surgió hace dos años y medio, el Jalisco Nueva Generación tampoco, el de Guanajuato Santa Rosa de Lima, el del Golfo y así otros”.

Con Información de Agencia