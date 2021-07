México.- Aún no se ha desarrollado una vacuna contra el Covid-19 para niños. Pese a lo anterior, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador insiste en un regreso a clases presenciales para el siguiente ciclo escolar 2021-2022.

En la conferencia de prensa de este jueves 22 de julio, el mandatario mexicano reiteró que su meta es que todas las escuelas de México abran sus instalaciones para el siguiente ciclo escolar 2021-2022, pues para AMLO es una «terapia» necesaria para las infancias que han permanecido en confinamiento debido a la pandemia.

Yo soy partidario de que se regrese a clases, de que finales de agosto regresemos a clases, porque ya no es posible, no es conveniente que se continúe con las clases a distancia. Necesitamos pensar en los niños, necesitamos pensar en los adolescentes, y no solo cuidarlos, que hay que hacerlo, sino cuidarlos también emocionalmente», afirmó AMLO.

Asimismo, especificó que la asistencia a las escuelas no será obligatoria, sin embargo, sí desea que las instituciones abran sus planteles, pues la escuela «es el segundo hogar» de los estudiantes.

No es por la fuerza, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, pero este es un punto que yo voy a defender», declaró López Obrador en ‘La Mañanera’.

Sobre el aumento de contagios de coronavirus en México, mencionó que «no hay riesgos mayores para los niños ni para los adolescentes», además de que los docentes ya estarán inmunizados, por lo que este punto no debe ser un «pretexto».

Respecto a la vacuna, si bien empresas como Pfizer ya empezaron con estudios clínicos para inmunizar a infantes, aún no se tiene un fármaco que proteja a los niños del Covid-19.

Lamentablemente, se han registrado ya hospitalizaciones y decesos de niños por coronavirus en México.

En medio de la tercera ola de COVID en México, @lopezobrador_ insistió en que “se regrese a clases. Hay contagios pero no hay riesgos mayores para los niños y adolescentes”. pic.twitter.com/1u0sCvxLWK — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) July 22, 2021

Con Información de Agencia