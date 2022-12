Asimismo, el jefe del Ejecutivo federal reiteró su compromiso para que el próximo año México tenga uno de los mejores sistemas de salud pública en el mundo, por lo que, aseguró, se garantiza contar con medicamentos gratuitos para toda la población.

“Esto significa que todos los que no tienen seguridad social, que es la mitad de la población, van a poder ser atendidos médicamente. No solo se trata de que se tenga el llamado `cuadro básico de medicamentos´, un número determinado, no, sino todo los medicamentos que se necesiten y de manera gratuita, es garantizar el derecho a la salud. Es un proceso”, dijo.

Con información de Quinto Poder