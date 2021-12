México.-El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que señalará a los legisladores de Estados Unidos que no apoyen el Plan de su homólogo, Joe Biden, para regularizar a migrantes mexicanos.

«Lo del asunto migratorio va a contar con nuestro apoyo; la iniciativa del presidente Biden y no es que en el Congreso no la aprobaron los legisladores de un partido, no a quedar así, cuando menos lo vamos a decir aquí en la mañanera», dijo AMLO en su conferencia mañanera.

A unos días de su viaje a Washington, donde participará en la Cumbre de Líderes de América del Norte, para reunirse con Biden y su homólogo en Canadá, Justin Trudeau; López Obrador dio a conocer que respaldará la iniciativa del demócrata para regular a migrantes.

«Voy a hablar con él (Biden) para que se cumpla el compromiso de regularizar la situación de los mexicanos que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos. Él tiene el compromiso de regularizar a 11 millones de migrantes”, indicó AMLO en un video que compartió durante su visita de la semana pasada a Nueva York.

