Guerrero.- El presidente Andrés Manuel López reiteró que no intentará reelegirse «por principio y por convicción», pero llamó a su gabinete a aplicarse y no alentar esa posibilidad «nada de que hace falta tiempo».

Al supervisar el avance de los programas de bienestar en su segundo día de gira por la entidad, el titular del Ejecutivo federal exhortó a sus funcionarios a no trabajar ocho, sino 16 horas pues afirmó que no son «tiempos normales», sino de transformación.

Tenemos que aplicarnos a fondo, no perder el tiempo. Ya quedamos de que no va a haber reelección, por principio, por convicción. No debemos alentar esa posibilidad, pero como no vamos a buscar la reelección, y queremos sentar las bases de la transformación, de avanzar, inclusive consumar la transformación, no hay más que aplicarnos a fondo.

«¿Cuál es la excusa, el pretexto de algunos? ‘No nos alcanza el tiempo’, ‘necesitamos más tiempo, vamos a reformar la Constitución para que se pueda dar ese tiempo’ y además la gente si está satisfecha apoya, pero no, de ninguna manera, de ninguna forma, nada que hace falta más tiempo».

Acompañado por el gobernador Héctor Astudillo, el presidente López Obrador señaló a su gabinete que «si nos aplicamos al fondo, terminamos la obra de transformación en septiembre del 24, a finales de septiembre del 24, como dicen los hermanos Yaquis en su juramento: ’misión cumplida’», manifestó.

Con Información de Agencia