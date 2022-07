AMLO celebra que Carlos Slim haya puesto sobre la mesa el tema de mejorar los salarios en México

AMLO celebró que el empresario Carlos Slim haya puesto sobre la mesa el tema de mejorar los salarios en México, pues dijo, significa que no sólo se está pensando en producir empleos, sino también en el tema salarial.

En este sentido, el presidente López Obrador sostuvo que actualmente impera “una visitón distinta”.

“De estos temas se habló, fue muy interesante el que se esté pensando no sólo en producir, sino también en mejorar los salarios, en crear empleos… es una visión distinta la que hay”

AMLO

AMLO proyectó una gráfica que compara como han ido creciendo los salarios en China y México en el periodo del 2000 al 2018. Subrayó que si bien del 2000 al 2008, el salario de China era menor al de México, en 2009 se igualó y posteriormente, el del país asiático lo superó.

Al respecto, AMLO mencionó que durante su gobierno ha subido el salario mínimo “como nunca se había hecho”, pues aseguró, ha subido en 65% en términos reales.

“Nosotros lo subimos, tanto el salario mínimo como el salario general. En el caso del mínimo 65% en términos reales, como nunca se había hecho, pero de todas maneras, todavía no llegamos (a igualar a China)”, apuntó.

Cabe recordar que AMLO sostuvo el miércoles 13 de julio una reunión privada con empresarios del sector energético de México y Estados Unidos en su visita a Washington.

A la reunión con AMLO acudieron empresarios mexicanos como:

Carlos Slim Helú y Carlos Slim Domit, de Grupo Carso

Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE)

Antonio Del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios

Mientras que por parte de los empresarios de Estados Unidos asistieron:

Suzanne Clark, presidenta de la US Chamber of Commerce

Myron Brilliant, jefe de U.S. Chamber/Global

Patrick Ottensmeyer, presidente de Kansas City Southern

