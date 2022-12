“Yo lo que quiero es dejar de manifiesto que aquí se expresan opiniones sin censura, esta es una conferencia, un diálogo circular completamente libre, no hay censura en general, pero eso no significa que lo que aquí se dice es la verdad absoluta y que no queremos convertir estas mañaneras en un tribunal ni de juicios sumarios ni mucho menos de linchamientos políticos, que todos tenemos derecho a hablar, pero que no tenemos la última palabra, no somos absolutos, no pontificamos. Esto, para que si se menciona a alguien no quiere decir que ya es culpable, tenemos el derecho de manifestarnos y señalar y presentar pruebas aquí y en los ministerios públicos ¿no?, también para que terminemos el año con esa convicción, se pueden mencionar muchos nombres, pero eso no significa que ya son culpables, además todo mundo tiene derecho a la defensa y a la réplica”, advirtió el mandatario.