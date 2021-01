México.-El mandatario Andrés Manuel López Obrador se refirió este miércoles al anuncio de Ricardo Anaya, excandidato a la Presidencia, quien adelantó que se presentará en los comicios presidenciales de 2024.

«Que le vaya bien», dijo en su conferencia desde Palacio Nacional.

ADVERTISEMENT

Anaya descartó ir como diputado plurinominal y decidió enfocarse en las elecciones que se realizarán en tres años.

«Agradezco la invitación para ser diputado plurinominal, pero creo que mi papel debe ser otro para ayudar. Apoyaré las campañas de este año y quiero volver a recorrer todo México para escuchar a la gente y concentrarme en la elección presidencial de 2024. ¡Vendrán tiempos mejores! «, escribió en un tuit.

Anaya fue candidato presidencial en 2018 de la coalición ‘Por México al Frente’. Quedó en segundo lugar en esos comicios, detrás de López Obrador, abanderado de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’.

En su publicación, el panista señaló que ya inició su recorrido alrededor de la República Mexicana.

«En el camino me he encontrado mucha decepción y mucho dolor, pero también me he encontrado mucha esperanza, alegría, ganas de salir adelante», aseguró.

En esta primera etapa, añadió, visitará mil municipios del país, atendiendo las recomendaciones sanitarias por el COVID-19.

Fuente Agencia