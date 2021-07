México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no conocía de la existencia de la veda por la consulta popular a realizarse el próximo domingo 1 de agosto.

El mandatario mexicano se mostró sorprendido por esta nueva veda, la cual impide difusión de programas gubernamentales, tras anunciar este fin de semana una gira por el estado de Guerrero.

No sabía yo (…) Es la primera vez que sé que no se podría, si no lo hubiese yo suspendido, pero tengo que hacer las reuniones cerradas, porque a lo que vamos es a un plan para el Bienestar Guerrero Guerrero”, argumentó.

El presidente López Obrador aseguró que no conocía de la existencia de la veda de toda propaganda gubernamental por la consulta popular a realizarse el próximo domingo 1 de agosto. Más en: https://t.co/KIewAtkVMm pic.twitter.com/ZjiX20gbfm — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) July 16, 2021

“Vamos a trabajar, vamos a inaugurar cuarteles de la Guarda Nacional y un libramiento, pero lo hacemos cerrado completamente”, externó.

Este jueves, el Instituto Nacional Electoral (INE) detalló que a raíz de esta consulta popular “debe suspenderse todo tipo de propaganda gubernamental, de acuerdo con el artículo 35 de la Carta Magna”.

En este lapso y hasta la conclusión de la Consulta Popular, solo están permitidas las campañas de información de las autoridades electorales, las de servicios educativos, de salud y de protección civil”, extern´ó en un comunicado de prensa.

En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público, agregó.

A partir de este jueves 15 de julio, el INE iniciará a través de los tiempos oficiales en radio y televisión, la difusión de la Consulta Popular que se realizará el próximo domingo 1 de agosto.

La Consulta Popular pretende que la ciudadanía muestre su aprobación o rechazo a que, con apego al marco legal, sean llevadas acciones para el esclarecimiento de decisiones políticas tomadas en el pasado.

De manera específica, la pregunta sometida a consideración será la siguiente:

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

Con información de López-Dóriga Digital