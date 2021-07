México.-Silvano Aureoles, Gobernador de Michoacán, pidió al Presidente Andrés Manuel López Obrador respetar la “investidura de los gobernadores“, su derecho de audiencia y aceptar reunirse con él por “la seguridad nacional”.

“Yo respeto su investidura, sé que es sostén y parte de la estabilidad de la democracia de este país, en consecuencia, quisiera pedir respeto por la investidura de los gobernadores y que me escuche”, expuso Silvano Aureoles en su cuenta de Twitter.

El Gobernador perredista difundió este mensaje horas después de que el Presidente López Obrador anunció desde Palacio Nacional, en su conferencia matutina, que se reunirá con los gobernadores del país para revisar el plan de seguridad y conseguir “pacificar a México”, pero aclaró que no recibirá a Silvano Aureoles, quien desde hace semanas le pide audiencia para mostrarle pruebas de una supuesta alianza entre Morena y el crimen organizado en los pasados comicios.

“Con todo respeto le mando a decir al Gobernador de Michoacán que no lo puedo recibir porque hay mucha politización y yo no me quiero meter en esas cosas. Que pase el proceso electoral, que termine el proceso electoral, que se califiquen las elecciones y entonces vemos, porque no quiero aquí que se produzcan debates ríspidos o espectáculo. Hay que cuidar, lo que decía don Adolfo Ruiz Cortines, la investidura presidencial. No es Andrés Manuel, es lo que representamos”, dijo esta mañana el Jefe del Ejecutivo.

Seguirán las reuniones del presidente @lopezobrador_ con gobernadores para la estrategia de seguridad.

¿Está en la lista Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas?

¿Y ahora sí recibirá a Silvano Aureoles de Michoacán?

— Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) July 15, 2021

Silvano Aureoles respondió desde sus redes: “Presidente, no es Silvano Aureoles, es la seguridad nacional”.

Yo respeto su investidura, sé que es sostén y parte de la estabilidad de la democracia de este país, en consecuencia, quisiera pedir respeto por la investidura de los gobernadores y que me escuche.

— Silvano Aureoles (@Silvano_A) July 15, 2021

El Gobernador insistió en que no busca politizar la elección. “Mi derecho de audiencia, como gobernador y como ciudadano, ha sido violentado de forma recurrente. No quiero que me reciba para que se politice la elección, quiero que lo haga porque es un tema que pone en riesgo el futuro de México”, escribió en redes.

Mi derecho de audiencia, como gobernador y como ciudadano, ha sido violentado de forma recurrente. No quiero que me reciba para que se politice la elección, quiero que lo haga porque es un tema que pone en riesgo el futuro de México.

— Silvano Aureoles (@Silvano_A) July 15, 2021

El Gobernador de Michoacán solicitó el 12 de julio una nueva audiencia con el Presidente López Obrador “para tratar temas de la más alta relevancia para el Estado”.

Mediante un oficio publicado en sus redes sociales, el Gobernador señaló que por “comprometer la integridad y la vida de muchas michoacanas y michoacanos, es indispensable que la audiencia se realice de manera presencial”.

Además, Aureoles compartió que ya ha asistido a todas las instancias de denuncia, “como públicamente sugirió”, pero, insistió que “con la seguridad nacional y el futuro de México en juego, hablar con el mandatario en persona es necesario”.

Asimismo, el Gobernador de Michoacán es su misiva urgió en que es importante que el Presidente López Obrador conozca los detalles y evidencias que “ponen en riesgo la integridad de las instituciones del estado mexicano”.

El pasado 29 de junio, el mandatario estatal acudió a Palacio Nacional para solicitar audiencia con el Presidente y entregarle “en sus manos” supuestas evidencias de que que Morena ganó las elecciones del 6 de junio en Michoacán con apoyo del narcotráfico, pero no fue recibido.

“El Presidente me pidió pruebas sobre la vinculación de Morena con el crimen organizado y su intervención en la elección. Hoy le solicito audiencia para mostrarle toda la información que tengo personalmente ya que es un tema muy delicado y peligroso para la nación”, escribió el Gobernador de Michoacán en su cuenta de Twitter con una imagen suya afuera de Palacio Nacional.

El presidente @lopezobrador_ me pidió pruebas sobre la vinculación de Morena con el crimen organizado y su intervención en la elección. Hoy le solicito audiencia para mostrarle toda la información que tengo personalmente ya que es un tema muy delicado y peligroso para la nación. pic.twitter.com/aksoVFs5yu

— Silvano Aureoles (@Silvano_A) June 29, 2021

El pasado 24 de junio, el Presidente pidió al Gobernador presentar pruebas luego de que acusara a Morena de ser un “narcopartido” que ganó las elecciones con el apoyo del crimen organizado.

Con información de Sin Embargo.