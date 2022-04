México.-El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador amagó a los Estados Unidos con llevar a tribunales internacionales las pruebas de casos de corrupción cometidas por empresas de ese país que ahora se oponen a la reforma eléctrica argumentando que se está violando el T-MEC.

En la conferencia mañanera de Palacio Nacional, comentó que esta postura la dejó clara frente al enviado de la Casa Blanca para el clima, John Kerry, en su última visita a México junto con una decena de empresarios de su país.

“Eso también se lo dije al señor Kerry, muy respetuoso y se lo he dicho a quienes hacen este planteamiento de que el tratado tiene un capítulo que obliga a los gobiernos a no permitir la corrupción, y si nos vamos a tribunales internacionales vamos a tratar el tema de los que están apoyando lo ilegal por motivos de corrupción y tenemos las pruebas”, declaró.

Aseguró que durante la reunión que tuvo este miércoles con el embajador Ken Salazar, no hubo ningún reclamo por dar a conocer que el gobierno estadounidense está cabildeando contra la reforma energética. Sin embargo, aceptó que se trató el tema y ya está claro que las decisiones las toma el gobierno de México “y que no deben intervenir”.

Por tanto, mencionó que su objetivo es representar al pueblo de México y a los que todavía siguen apoyando para que se lleva a cabo una transformación en el país.

“Afortunadamente el embajador es respetuoso, es buena la relación, en general con el gobierno de Estados Unidos, pero los que están acostumbrados a saquear, a robar, no quieren dejar de hacerlo, hay un dicho: gallina que come huevo ni, aunque le quemen el pico. Les domina la ambición, no tienen llenadera, pero pónganse ustedes en mis zapatos ¿qué tenemos que hacer, para qué estamos aquí? ¿Para el regodeo de la parafernalia del poder? ¿sentirnos muy importantes?”, señaló.

Por ello aseguró que mantendrá los objetivos del gobierno consiguiéndolos de manera prudente, responsable y dentro del marco de la legalidad.

“Sin comprar a nadie, le haríamos igual como le hacían antes, se va a aprobar una reforma y a repartir moches, como está demostrado, no. Aquí cada quien tiene que asumir su responsabilidad y no vamos a corromper a nadie, al contrario, vamos a seguir combatiendo la corrupción”, puntualizó.

