México.-El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que al concluir su mandato se retirará contento, porque los aspirantes a la Presidencia por su movimiento, continuarán con la transformación.

No va haber traición. Yo cuando concluya mi mandato me retiro, yo voy a entregar la estafeta a quien me va a sustituir. Estoy contento porque los que veo que pueden contar con el apoyo de la gente son personas con principios, con ideales y hay garantía de continuidad en la transformación”, dijo.

López Obrador aseguró que habrá “continuidad con cambio” y que el “proceso de transformación va a continuar”.

“Estoy seguro, cada quien con su estilo. A lo mejor ya no van haber tantas conferencias, pero van haber otras cosas mejores, y se va a mantener la comunicación con el pueblo, no tengo duda”, indicó.

“Hay que pensar en los cambios, en la no reelección y tenerle confianza al pueblo, porque me voy tranquilo cuando termine mi mandato, aunque todavía no sé qué me depare el destino en estos 18, 19 meses que me quedan. Me voy tranquilo porque se están llevando cambios importantes, porque va a ser muy difícil que se dé marcha atrás”, indicó.