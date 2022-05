AMLO afirma que la Ciudad de México es más segura que Nueva York

México.-El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la Ciudad de México es una de las ciudades más seguras a nivel mundial incluso más que Nueva York y Chicago.

“En materia de seguridad es notorio el avance en la Ciudad de México, es de las ciudades más seguras. Se dijo y se puede probar qué es más segura que varias ciudades de Estados Unidos. La Ciudad de México es más segura que Nueva York. Yo sé que esto no les va gustar a nuestros adversarios pero como ya este no se enojan tanto, antes se ponían coléricos, ahora ya no tanto, ya no hay que enojarse para nada, más segura la Ciudad (de México) que Chicago y que otras ciudades de Estados Unidos y del mundo”, aseguró.

El jefe del Ejecutivo mexicano señaló que la seguridad en la capital del país ha permitido que más jóvenes extranjeros de origen estadounidenses decidan quedarse a vivir en la Ciudad de México.

“Ayer hablaba yo o antier que estuvimos en la Ciudad de México, en las oficinas del antiguo Ayuntamiento, de que muchos extranjeros estadounidenses jóvenes están viniéndose a vivir a la Ciudad de México, hay seguridad en la Ciudad de México y es un equipo, desde luego la jefa de Gobierno (Claudia Sheinbaum), está todos los días atendiendo el problema”, comentó.

El mandatario mexicano recordó que cuando fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México se lograron bajar los índices de criminalidad, situación que dijo, también se vive ahora.

“Yo fui jefe de Gobierno de la Ciudad de México del 2000 al 2005 y qué les puedo decir, en homicidios es lo mismo, nosotros bajamos los homicidios, eran 3 homicidios diarios cuando llegamos y dejamos creo que en 1.8, pero ahora después de 20 años está igual o menos, no sé si tenemos ahí el dato de hoy. Esta semana homicidios en la ciudad creo que es 1.6, está en el lugar 24 de las 32 entidades federativas, tomando en cuenta la población, 1.9”, aseguró.

Andrés Manuel López Obrador dijo que la seguridad que se vive en la Ciudad de México es gracias al buen trabajo que realizan las autoridades capitalinas en coordinación con las federales.

“El jefe de la policía de la Ciudad de México (Omar García Harfuch) está haciendo un buen trabajo y lo mismo la procuradora Ernestina Godoy (Fiscal General de Justicia de la CDMX) y Rosa Icela Rodríguez me ayuda muchísimo, mucho, mucho, mucho, la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana”, precisó.

¿#CDMX es más segura que Nueva York? Eso es lo que afirma el presidente @lopezobrador_ "Se puede probar" pic.twitter.com/rh4V4OG7Ea — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) May 19, 2022

Fuente Agencia