“Claro que no (me preocupa) porque yo tengo el tribunal de mi conciencia que es el que me preocupa, si hace uno algo malo y si se tiene conciencia no puede uno estar tranquilo, no es nada importante ni llega a ser anécdota, es parte de la desesperación. Y también tiene que ver con los medios, no con todos, pero esto lo vuelven gran noticia, nada más que ya no funciona y hay que ser respetuoso también, que se manifiesten y haya críticas”, contestó.

Para el mandatario federal, la denuncia en su contra es parte de una estrategia de la oposición para poder resurgir y regresar al poder.