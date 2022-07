AMLO

A su vez, en su tuit, AMLO compartió fotografías en donde se le observa con los empresarios asistentes a la reunión privada que sostuvo.

AMLO anuncia inversiones de empresas de Estados Unidos en México entre 2022 y 2024

En su cuenta de Twitter, el canciller Marcelo Ebrard señaló que tras la reunión de AMLO con empresarios mexicanos y estadunidenses del sector energético se lograron acuerdos de inversión de compañías de Estados Unidos en México.

Al respecto, el canciller detalló que las inversiones acordadas serán efectuadas entre 2022 y 2024, con lo que ya suman 40 mil millones de dólares en total.

“En desayuno con el CEO Dialogue US-México, el Presidente López Obrador informa que las inversiones de empresas de EU en nuestro país que serán efectuadas entre esta fecha y 2024 suman ya 40 mil millones de dólares . Buenas noticias para México!!”

Marcelo Ebrard. Titular de la SRE

“Durante el CEO Dialogue México – EU en Washington el Presidente López Obrador invitó a la inversión privada en México y acelerar la integración de América del Norte frente a la incertidumbre de nuestro tiempo”, agregó.

Por su parte, Tatiana Clouthier, secretaria de Economía, contó parte de lo que AMLO habló en su reunión con los empresarios, donde destacó que el propósito del presidente mexicano era escuchar a las empresas energéticas, Sempra de Estados Unidos, y a las de Carlos Slim, de México.

Asimismo, dijo que AMLO habló de la confianza que existe con el presidente Joe Biden, y de su postura de buscar el diálogo y fomentar la política de “buena vecindad”.

La funcionaria también recordó cuando el presidente Franklin D. Roosevelt fue a Monterrey, junto al entonces presidente de México Manuel Ávila Camacho para “cerrar filas” frente a la segunda guerra mundial y firmaron el “programa bracero”.

#EU creció en aquel momento, y hoy debe suceder algo similar aceptando otras circunstancias”

Tatiana Clouthier. Titular de la Secretaría de Economía

¿Qué empresarios asistieron a la reunión con AMLO en Washington?

A la reunión con AMLO acudieron empresarios mexicanos como:

Carlos Slim Helú y Carlos Slim Domit, de Grupo Carso

Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE)

Antonio Del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios

Mientras que por parte de los empresarios de Estados Unidos asistieron:

Suzanne Clark, presidenta de la US Chamber of Commerce

Myron Brilliant, jefe de U.S. Chamber/Global

Patrick Ottensmeyer, presidente de Kansas City Southern

Se prevé que este miércoles por la tarde, AMLO vuele de regreso a México tras concluir su gira de trabajo en Estados Unidos.

Con información de SDPnoticias