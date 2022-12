ADVERTISEMENT

López Obrador hizo un llamado a que, “en vez de estar pensando en hegemonías bélicas, en dominio del mundo mediante el uso de la fuerza”, se busque que exista equilibrio en materia económica, en lo comercial y que no haya hegemonías. Puso como ejemplo a Asia, y destacó que la planeación en China es muy grande; “ya saben qué van a lograr en el 2030, 40, 50 y aquí estamos pensando en la próxima elección no en la próxima generación”, lamentó.. “Entonces ese es otro tema: cómo se lleva a cabo un plan para la cooperación económica y el bienestar en toda América. Y lo tercero es el respeto a la soberanía de los países, que ya no se mantenga la política de principios del siglo XIX de que se intervenga en las decisiones de los pueblos, de los países que son libres, independientes, soberanos”, comentó.